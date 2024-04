Apoyo al Ministro de Salud y eliminación del fondo estabilizador del trigo argentino

Ante la consulta de un periodista, respondió: “Russo cuenta con nuestro total apoyo porque consideramos que desempeña de manera exquisita sus labores como Ministro de Salud”.“El número final ronda los 15 mil contratos que no se han renovado. Es parte del trabajo que hacemos para achicar gastos”, dijo en la conferencia de prensa desde Casa Rosada.

A su vez, respecto a la protesta que lleva a cabo ATE en distintas dependencias, indicó: “Respecto a los ingresos, los que sean fuera de la ley tendrán sus consecuencias. Hubo algunos, como en el Inadi. Aún no terminaron los episodios. Todo el que cometa un acto fuera de la ley va a tener sus consecuencias”.“Se eliminó el fondo estabilizador del trigo argentino. Ester vetusto instrumento tenía el objetivo d mantener los precios de la semilla en el arco de la invasión de Rusia a Ucrani

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



LAVOZcomar / 🏆 5. in AR

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Salud colapsada y ministro ausente, pero el lobby no paraLa voracidad de los laboratorios no descansa y hacen lobby a favor de la vacuna Qdenga, de un laboratorio japonés, que se sabe es innecesaria, insegura e inefectiva. Mario Russo, titular de la cartera de Salud, está desaparecido, no se le conoce la cara ni las medidas para combatir el dengue. Eso sí, está confirmado que el sueldo ya lo cobró.

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

El Gobierno defiende la gestión del ministro de Salud en medio del brote de dengueEl Gobierno salió a defender la gestión del ministro de Salud Mario Russo en medio del brote histórico de dengue que ya ha causado más de 100 muertes en 2024. El vocero Manuel Adorni halagó el desempeño del funcionario y afirmó que cuenta con el total apoyo del presidente.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

El ministro de Salud de Argentina habla sobre la problemática del dengueEl ministro de Salud Mario Russo se refiere a la problemática del dengue en Argentina y comenta sobre la efectividad de la vacuna y la importancia de la prevención en las casas.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires defiende su documental sobre el CovidEl ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, sale a defender su documental sobre el Covid después del estreno del trailer 'Pandemia: gestionar lo desconocido'. La oposición critica la película y senadores presentan un pedido de informes sobre los fondos del filme.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

JxC pidió la citación al ministro de Salud e insistió con la vacunaciónEn un comunicado, los integrantes del interbloque provincial exigieron que se conforme una comisión de expertos. Además de la concurrencia de Pieckenstainer a la Unicameral.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

Dengue: Fernán Quirós explicó por qué las guardias de la Ciudad están colapsadas y dio dos claves para evitar que se agrave el cuadroEl ministro de Salud porteño habló sobre el importante número de pacientes que se agolpan en los centros de salud y mencionó la importancia de seguir los cuidados recomendados.

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »