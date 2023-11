Antisemitismo: investigan una pintada en un edificio de Caballito

Así como ya están detenidos dos antisemitas que amenazaron a la comunidad judía la semana pasada, esto ya está en manos de la justicia'. “Antisemitas hay en todas partes, son parte de la misma matriz ideológica del odio, la misma que propone Hamas con la eliminación del pueblo judío”, añadió. 'No vamos a permitir que el antisemitismo actúe', completó.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: Caballito: investigan la aparición de una Estrella de David pintada en un edificioEl dibujo fue hecho con aerosol en la puerta de ingreso de la propiedad; el hecho se da un día después de que el símbolo fuese hallado en numerosas viviendas parisinas

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: Dibujaron un símbolo contra la comunidad judía en la puerta de un edificio de CaballitoAnte este episodio, la fiscalía solicitó una consigna policial en el edificio ubicado en la calle Guayaguil al 100 para prevenir cualquier otro incidente de esta índole.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Ataque antisemita en Caballito: marcaron un edificio con la Estrella de David Las pintadas aparecieron en la puerta de la vivienda. Actos similares ocurrieron en otras ciudades del mundo desde la incursión militar de Israel en la Franja de Gaza.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Ataque antisemita en Caballito: 'marcaron' un edificio con la Estrella de DavidEn el hecho interviene la fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 35. Ante la denuncia de los vecinos, se constató que la puerta vidriada de ingreso tenía un símbolo contra la comunidad judía que fue utilizado por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial para señalar casas, perseguirlos y asesinarlos.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

CLARINCOM: Investigan una pintada antisemita en la puerta de un edificio en CaballitoApareció en la puerta de un edificio ubicado en Guayaquil 179 y las autoridades actúan bajo la Ley Antidiscriminación.Para Jorge Knoblovits, titular de la DAIA, 'no es una pintada, es un delito'.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Investigan pintada antisemita en el barrio porteño de CaballitoLa imagen coincide con las que comenzaron a aparecer en distintas ciudades europeas desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas, cuando el pasado 7 de octubre milicianos de este grupo islamista palestino irrumpieron en territorio israelí.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕