Ante Majul, Milei lanzó una SORPRESIVA comparación: 'Como Walt Disney'

Con el balotaje del próximo 19 de noviembre en la mira, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, busca revertir el resultado de las generales ahora con el apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

En dialogo con La Nación Más, en el programa La Cornisa conducido por Luis Majul, habló de la posición neutral que tomaron los dirigentes y gobernadores de la Unión Cívica Radical tras los resultados. El candidato libertario opinó sobre lo último que dijo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés: 'Voy a votar positivamente por uno de los dos candidatos, no voy a votar en blanco', definió el dirigente.Milei disparó contra los radicales y le hizo la peor acusación a Alfonsín¿Qué dijo Milei sobre Walt Disney?

El entrevistador le preguntó a Milei si estas declaraciones le molestaban, y el actual diputado nacional respondió - entre risas -: 'Yo estoy como Walt Disney, no me caliento más'. Luego de su comparación con el creador de los dibujados animados de Disney, Milei sostuvo que el que vota en blanco u no va a votar, favorece al candidato de Unión por la Patria. headtopics.com

'Si vos no vas a votar en realidad está favoreciendo Massa', sentenció, en linea a las declaraciones neutrales. 'A mí me parece que hay que tomar conciencia de la situación: es la continuidad de la decadencia, de este sistema que nos empobrece o un cambio hacia la libertad', explicó Milei.

En relación a las acusaciones de que votar a Milei es un 'salto al vacio', el candidato presidencial consultó: 'Por qué no es el salto del vacío seguir con Massa, que cada vez esto se parece más a Venezuela. Cómo va a ser un salto al vacío abrazar la ciudad la libertad si aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos'. headtopics.com

Javier Milei con Luis Majul: las definiciones más PICANTES del candidato antes del balotaje 2023El candidato a presidente de La Libertad Avanza habla a 20 días de la elección que definirá al nuevo presidente de la Nación. El debate, sus propuestas y su alianza con Macri y Bullrich. Leer más ⮕

Luis Majul: “Massa se siente presidente, pero Milei todavía puede ganar”El editorial del periodista en La Cornisa, por LN+ Leer más ⮕

Wos criticó a Javier Milei, Bullrich y Macri y sus seguidores cantaron contra el libertarioEl artista Wos cantó anoche en Morón y criticó sin nombrarlos a Macri, Milei y Bullrich Leer más ⮕

La falta de nafta se metió en el balotaje: Milei fue a una estación de servicio y se sacó fotosMilei fue a una estación de servicio y se sacó fotos Leer más ⮕

Los homenajes a Matthew Perry, el actor de “Friends”, tras su sorpresiva muerteLa conmoción por la muerte de Matthew Perry, la atribulada estrella de la serie 'Friends', se extendió desde Hollywood hasta su país de infancia, Canadá, donde el primer ministro Justin Trudeau dijo que el mundo recordará su 'alegría'. Leer más ⮕

Guillermo Francos: “Massa es la continuidad del kirchnerismo, que nos puede llevar a Venezuela”El armador político de Javier Milei defendió el acuerdo con el expresidente Mauricio Macri Leer más ⮕