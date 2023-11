Anibal Lotocki: la defensa pide prescribir la acción penal en la causa de Mariano Caprarola

El estilista y animador televisivo, Caprarola, falleció el pasado 17 de agosto de 2023. Aún se investigan las causas pero éstas comprometerían al cirujano que se entregó a la Justicia semanas atrás

El abogado Diego Szpigiel planteó al magistrado que habiendo pasado ya doce años desde que Caprarola se atendió con Lotocki, se superó “con creces” el máximo de duración por el cual “el Estado puede continuar la persecución penal de una persona”.

“Tal conclusión se desprende de la sencilla razón de que no existe contacto médico entre el denunciado y el fallecido desde hace más de 12 años a la fecha, por lo cual, no hay hecho posible que se haya verificado posterior a ese lapso de tiempo, más allá de que no surge de la propia denuncia una fecha concreta”, argumentó Szpigiel. headtopics.com

En el fallo al que accedió la agencia de noticias Télam, el Juez detalló que el denunciante “no aportó, sea por desconocimiento u otro motivo ignorado,la fecha en la que Mariano Caprarola habría sido intervenido por el Dr. Aníbal Lotocki, ni se ha establecido su alcance”.

“Esta situación impone el rechazo del planteo, por prematuro, sin perjuicio de que el ahondamiento de la pesquisa, mediante la rauda instrucción que está llevando a cabo el fiscal, permita establecer dichas cuestiones y, en su caso, expedirse nuevamente sobre la cuestión”, cerró el magistrado. headtopics.com

