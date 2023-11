Amparo colectivo para la cobertura total del IPS a la discapacidad

Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) otorgue cobertura total a los tratamientos médicos de rehabilitación y transporte por el tiempo y etapa que requiera cada uno de los casos de personas con discapacidad.

Aunque Genes y Quinta habían presentado una medida cautelar, la jueza ya la rechazó al entender que el objetivo de este planteo se condecía con lo solicitado en el recurso de amparo., con nombre completo, DNI, domicilio, certificado de discapacidad, carné que acredite ser titular o beneficiario de la obra social IPS, aclarando si adhiere al amparo colectivo.

la representación de las 26 personas amparistas incluye solo a una adulta con dispacidad, mientras el resto son madres y padres de niños y niñas con discapacidad. Los grados de discapacidad son diversos y requieren, por lo tanto, variados tratamientos que se detallan en el amparo.“solo cubre un porcentaje de entre el 60 y el 70 por ciento,

siendo que los demás gastos, erogaciones y cualquier otro emolumento que demande la rehabilitación de los menores” son soportados por madres o padres.Centro de Rehabilitación Integral que permite la atención en la ciudad de Orán. Pero la cobertura es parcial.

Para buscar profesionales y evitar el pago es necesario que las personas con discapacidad se trasladen por lo menos hasta 300 kilómetros (la distancia entre Orán y Salta Capital), para buscar especialistas que traten sus dolencias. Ello implica también que las personas que les acompañan deban acomodar sus horarios laborales y familiares para hacer los viajes necesarios.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: La Justicia admitió el amparo ambiental de los vecinos de Villa BelgranoLa Cámara Contencioso Administrativo dio el visto bueno para tramitar el pedido de frenar los desarrollos inmobiliarios en ese barrio de la ciudad de Córdoba.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TYCSPORTS: La CURIOSA relación de la familia del GOLEADOR de Fluminense con BOCAEl exquisito goleador del Fluminense confesó que su cuñado y otros integrantes de su circulo cercano son fanáticos del Xeneize, club que enfrentará en la final de la Copa Libertadores en el Maracaná.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Escapadas: llegás con menos de $ 150 y es el destino ideal para descansar en familia¿No tenés auto y querés alejarte de la ciudad? Esta opción es accesible y solo necesitás tu tarjeta SUBE.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

PAGINA12: María Cenador, Pedro Rondoletto y familia, Desaparecidos de LozadurDesde hace 36 años, Página/12 publica a diario los recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas que sus familias y amigos acercan a nuestra redacción en cada aniversario.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: El abogado de la familia de Altamura pidió perpetua para Dening, amigo de la víctimaBrian Vidal, quien representa a los familiares del abogado desaparecido. sostiene que “Altamura fue asesinado en el galpón de Dening para desapoderarlo de determinados bienes como su moto y su teléfono celular, y luego fue al domicilio donde le “sustrajo una suma de dinero no determinada de dólares y un arma”.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Video: una familia robó más de 10 prendas en un shopping de la ruta 20 en CórdobaLas cámaras de seguridad de un un negocio del Dinosaurio Mall, ubicado en la Ruta 20, captaron cómo un grupo familiar robaron varias prendas tras distraer a una de las vendedoras.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕