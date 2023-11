Amiga de Cristina Kirchner pone a su familia en dependencia del Senado sin declarar un departamento en Miami

Una amiga de la vicepresidenta Cristina Kirchner que maneja una caja de $8.600 millones aprovechó que fue nombrada Gerenta General de la Dirección de Ayuda Social del Personal del Congreso de la Nación para poner a su familia en esa dependencia del Senado, pero olvidó declarar un departamento en Miami. Se trata de Beatriz Liliana Korenfeld, es ex peluquera de la ex mandataria, maneja una caja de $8.614.786.000 y no declaró la vivienda en la ciudad estadounidense de u$s340.000.

La Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (DAS) funciona como la obra social del Congreso y, en 2020, Cristina Kirchner en su rol de presidenta del Senado, nombró a su amiga como presidenta de la 'Comisión Fiscalizadora' de la DAS. Según el nombramiento oficial, Korenfeld ostenta un rango equivalente al de Directora General del Honorable Senado de la Nació





