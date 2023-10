América de Cali vs. Millonarios en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre América de Cali vs. Millonarios correspondiente a la fecha 16 de Categoría Primera A de Colombia. El encuentro en directo será televisado en Win + y podrá ser visto a partir de las 22:00hs. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en Cali el lunes 30 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre América de Cali vs. Millonarios en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora, TV de América de Cali vs. Millonarios

