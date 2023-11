Amenazas, fuego y muerte: buscan develar el enigma de la psicóloga de La Cumbre

Mientras la conmoción, el espanto y los interrogantes se extienden entre los habitantes de la localidad de La Cumbre, en el norte del valle de Punilla, investigadores de la Justicia y de la Policía trabajan para esclarecer un caso que asoma por ahora como un gran enigma: la muerte de la psicóloga Sofía Kuljbicki.

El cuerpo forense ya le informó que Sofía murió por intoxicación con monóxido de carbono, producto de la combustión que se produjo en la cama y la habitación.En principio, el cuerpo no presentaba lesiones visibles.La posibilidad de un robo está prácticamente descartada, ya que en la casa no había desorden ni faltaban elementos de valor. Además, no había aberturas dañadas.

En ese sentido, el silencio es total en la fiscalía. De todos modos, se sabe que en la sede judicial se analizan esos supuestos mensajes. Etiología dudosa. Las autoridades investigan cuál fue la causa de la muerte de la psicóloga. (Gentileza: La Nómina) headtopics.com

“Estamos perplejos, absolutamente conmovidos. Esto ha sido una tragedia, aunque no sabemos qué pasó ni cómo fue. La verdad que estamos preocupados”, le dijo a¿Cómo se inició el fuego? Es otro de los puntos que, por ahora, no tienen respuestas en la fiscalía. Hay sospechas, mas no certezas.Entre las averiguaciones de los pesquisas está la búsqueda de testigos y el rastreo de filmaciones de cámaras de seguridad.

Las versiones empezaron a correr y mucho en La Cumbre. En la pesquisa tomaron nota de una versión aportada por un allegado de la mujer. Quieren confirmarla o desecharla.

