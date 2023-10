Alianza Milei-Bullrich: el actor Luis Brandoni contó qué hará el domingo del balotaje

“es un ignorante que desconoce la vida de un partido de 130 años”, se diferenció de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y anticipó que en el balotaje contra el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, no va a votar a “ninguno de los dos”.“Milei dijo que lo peor en materia política es el radicalismo. Es un ignorante que desconoce la vida de un partido de 130 años.

Balotaje 2023: “Si Antonia me dice eso, palabra sagrada”, la revelación de Macri sobre el apoyo a Milei Tras la decisión de Bullrich de apoyar a Milei, Brandoni se diferenció de esta postura y aseguró que en la UCR “no vamos a votar a nadie que no nos convenza”.| Brandoni en Radio Con Vos: “Milei es un ignorante que no reconoce la vida del radicalismo, un partido de 130 años".“Los que votamos a Bullrich lo hicimos pensando que podía ser una buena gestora, pero no vamos a aceptar cualquier actitud o ruta que tome. No me parece.

“Votamos a nuestra candidata, no nos fue bien, esa es la realidad. Me parecería inexplicable votar por alguno de los otros dos”, subrayó.En tanto, sostuvo que desconoce “el destino de Juntos por el Cambio” ya que “hay sectores de la coalición de acuerdo con lo que plantea la UCR y otros no”. headtopics.com

“La oposición no es oponerse a todo, sino plantear cosas que no se le ocurren al oficialismo. Hay que hablar en la democracia, coincidir con el Ejecutivo en algunas medidas no significa resignar sus propias convicciones”, concluyó.

