Alerta por lluvias fuertes, tormentas y granizo en Buenos Aires y otras 12 provincias

En tanto, las provincias donde rige la alerta amarilla por lluvias y tormentas son Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, San Juan, Buenos Aires, La Pampa y La Rioja. En esta región las precipitaciones serán de entre 20 y 50 mm, y de manera local puede producirse granizo, ráfagas y actividad eléctrica. Recomendaciones: No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

