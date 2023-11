Alerta por fuertes tormentas para Buenos Aires y otras 12 provincias del país

En tanto, las provincias donde rige la alerta amarilla por lluvias y tormentas son Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, San Juan, Buenos Aires, La Pampa y La Rioja. En esta región las precipitaciones serán de entre 20 y 50 mm, y de manera local puede producirse granizo, ráfagas y actividad eléctrica. Recomendaciones: No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENCIATELAM: Alerta por la crecida del Río de La Plata frente al Área Metropolitana de Buenos AiresLa Prefectura estimó que en el puerto de La Plata el río alcanzará 3 metros de altura, en el puerto de Buenos Aires llegará a los 3,10 metros, en San Fernando subirá hasta 3,30 metros, mientras que en la Isla Martín García registrará 2,50 metros.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

PAGINA12: Hasta cuándo seguirán las lluvias en Buenos AiresEl domingo comenzaron los chaparrones en el AMBA y se extendieron hasta este martes, pero ¿cuándo volverán los días soleados de primavera?

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

PAGINA12: El jueves comienza el Buenos Aires Jazz FestivalHabrá un gran despliegue de conciertos, jam sessions, clases, charlas y proyecciones.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

PAGINA12: Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 31 de octubreEl SMN pronosticó una máxima de 18 grados en el AMBA.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: L-Gante se quedó varado con su Mercedes Benz en la autopista Buenos Aires-La PlataA raíz de la escasez de nafta y gasoil que afecta al país, L-Gante se quedó varado en medio de la autopista con su Mercedes Benz. El descargo que hizo en sus redes.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Cambió el pronóstico con malas noticias: cuántos días de lluvias se vienen en Buenos AiresEl Servicio Meteorológico Nacional llega con la información que la gente preferiría que no suceda: muchas lluvias.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕