Alerta por falta de energía en Argentina: aumentan las consultas sobre precios de grupos electrógenos

Luego de que Diana Mondino advirtiera a los industriales y les recomendara comprar un grupo electrógeno, ya que será un verano complicado y no habrá energía para todos, se dispararon las consultas para saber el valor de los generadores. A pesar de que los dichos de la futura Canciller fueron dirigidos para los empresarios industriales, los argentinos se alarmaron y comenzaron a preguntar precios para intentar equiparse y pasar un verano resguardados.

Mondino habló sobre la posibilidad de una reactivación industrial, lo que podría generar un desequilibrio entre la oferta y la demanda energética durante los meses de más calor del 2024. 'Si se llega a reactivar un poco la industria, no hay para todos. Hagan algo porque no alcanza para todos', advirtió. ¿Cuánto cuesta un grupo electrógeno? El mensaje de Mondino encendió las alertas en todos los argentinos y los comerciantes lo notaron: las consultas sobre precios de grupos electrógenos se disparó. 'Desde ayer que me están volviendo loco. Fue una opinión no del todo afortunad





