Alerta amarilla por tormentas en Córdoba: mirá el pronóstico para este jueves

Informate por autoridades. En caso de verte afectado por este fenómeno (vos o alguien más) comunicate con los organismos de emergencias locales.Pronóstico para este jueves en Córdoba Para este jueves se espera una temperatura máxima de 16°C y una mínima de apenas 8°C. En tanto, se esperanPara el resto de la jornada disminuye esta probabilidad. Se prevénPor otra parte, se espera la llegada de viento sur, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde y noche.Máxima de 23°C y mínima de 2°C. Despejado durante la jornada. Ráfagas del sur y sureste de hasta 50 km/h durante la madrugada y la mañana.

Ante la pérdida de visibilidad por polvo en suspensión o lluvia, reducí la velocidad sin frenar sobre la calzada o banquinaAumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar los adelantamientos.

En caso de detenerte, aléjate lo más posible de la banquina (en caso de lluvia corres riesgo de empantanar el vehículo) buscá un lugar seguro hasta que la visibilidad mejore. Las balizas sólo deben usarse en caso de estar detenido por completo.

