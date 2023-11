Alberto Fernández visitó obras finales del entubamiento del Arroyo Jiménez

"con $ 4.876 millones de inversión, en 2021 iniciamos el entubamiento del Arroyo Jiménez, en Florencio Varela, una deuda histórica que cambiaría la vida de 155 mil vecinas y vecinos que sufrían inundaciones".El posteo fue acompañado de un video en el que Fernández escuchó a vecinos y les dijo:

Con la finalización de estos trabajos se completó el Plan Maestro de la Cuenca del Arroyo Jiménez para optimizar el sistema hidráulico y mejorar la calidad de vida de quienes habitan los municipios de Florencia Varela, Berazategui y Quilmes, según se indicó.

Además permitirá contener los desbordes por el volumen de agua en días de intensas lluvias, prevenir anegamientos y optimizar la eficiencia del cauce del arroyo principal, al ampliar la capacidad de desagüe.

El último tramo, que comenzó a construirse en mayo de 2022 y finalizó en septiembre de 2023, incluyó la construcción de ocho ramales secundarios en las calles aledañas al entubamiento principal, con conductos menores que permitirán transportar los caudales de agua de lluvia captados en la cuenca urbana.

