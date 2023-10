Alberto Fernández, en privado, desquites, balance y festejos silenciosos en el despacho presidencial

El teléfono está en silencio en el despacho presidencial. El tiempo transcurre con una calma inverosímil.

Alberto Fernández celebra la victoria del peronismo apartado de la campaña, un festejo privado que entiende como una reivindicación personal. No es nombrado. No aparece en los actos. La estrategia lo ocultó de la primera línea. “No me molesta, si ayuda a ganar”, dice, mientras percibe como se acerca el final del mandato.

