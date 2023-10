Alberto Benegas Lynch calificó como “extraordinaria” la propuesta de privatizar el mar

A una semana de haber participado en el acto de cierre de campaña en el Movistar Arena, donde dio un discurso que generó polémica, el referente del liberalismo argentino expresó su"Todos los días se extinguen 25 especies”, planteando:"¿Por qué las ballenas se están extinguiendo, o los elefantes y demás? La diferencia es el alambrado".

en Border Periodismo donde le agradeció al candidato a presidente de su color partidario el haber corrido el eje del debate y resaltó que “la privatización del océano me parece una¿Por qué hay propiedad privada en la tierra, pero no en el mar?

Las riquezas más extraordinarias del planeta que están allí y se están extinguiendo. Esto no está en debate porque no entendimos que"imitar a Roca"tanto dentro como fuera de su partido. Ante la pregunta sobre si mantenía esta postura a pesar de las críticas internas, el economista respondió afirmativamente y dijo que “sobre temas de la agenda política. headtopics.com

Además resaltó: “Me sorprende que en los últimos 80 años no hemos oído propuestas como las que sugiere Javier Milei, por eso lo nombro como el, yo creo que este es el segundo”, y agregó que “el que no está de acuerdo con estas ideas, es legítimo que las refute, pero no hay que hacer cosas íntimas y personales porque me parece que es muy de baja estofa”.

