“Ahí viene la montonera”: Mauricio Macri contó detalles de las disculpas entre Milei y Bullrich

Mauricio Macri habló del apoyo que junto a Patricia Bullrich le dieron a Javier Milei para intentar un triunfo del libertario en el balotaje contra Sergio Massa. Y contó detalles del encuentro del martes por la noche en su casa, que provocó una fractura en Juntos por el Cambio.

Leé también: Mauricio Macri confirmó su apoyo a Javier Milei en el balotaje: “O somos el cambio o no somos nada”Al ser consultado en radio Mitre sobre la posible ruptura del bloque opositor, Macri afirmó: “No se rompió JxC, no al menos el que fundé yo”, sostuvo, aunque poco después lanzó duras criticas contra los radicales.También ratificó su apoyo a Milei: “O somos el cambio o no somos nada”.

