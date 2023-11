Agroexportadores liquidaron un 63% menos que en septiembre

En 10 meses, la pérdida ya supera los U$S 17.000 millones. Además, es el peor octubre desde 2005. (La Voz)Los agroexportadores liquidaron U$S 743.565.569 en octubre, lo que representó una baja del 25% en relación al mismo mes del año pasado, informaron hoy la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Así, en los primeros 10 meses del año ingresaron U$S 17.492.336.169, si bien comparado con el mismo período de 2022 el sector cerealero-oleaginoso perdió valores de ventas al exterior por U$S 17.539 millones.En 10 meses, la pérdida ya supera los U$S 17.000 millones. Además, es el peor octubre desde 2005.

Se trata de una baja del 25% en relación con el mismo mes de 2022 y una retracción del 63% versus septiembre último, cuando ingresaron U$S 2045 millones. “El ingreso de divisas de octubre es el resultado de la sequía, que ha generado pérdidas de stock disponible de granos, así como de un proceso electoral que siempre condiciona el mercado de granos”, remarcaron Ciara y Cec en un comunicado. headtopics.com

Asimismo, agregaron que “el remanente de granos de la cosecha gruesa va a limitar las operaciones de las terminales portuarias y de la industria de la molienda de soja en los próximos meses”. Detallaron además que “la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial”.

En tanto, “la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas”. headtopics.com

El recuerdo de River a 63 años del nacimiento de MaradonaEl club de Núñez dejó su saludo para el eterno ídolo del fútbol argentino, dejando nuevamente la rivalidad a un lado. Leer más ⮕

Maradona cumpliría 63 años: los mejores murales que recuerdan a DiegoLos trabajos celebran a la estrella del fútbol, ícono argentino e inspiración de muchos artistas.Las obras callejeras lo inmortalizan en las paredes de clubes, túneles o casas particulares. Leer más ⮕

Recordando a Maradona a 63 años de su nacimientoLos festejos por el 63º aniversario del nacimiento de Maradona inundaron el lunes con el recuerdo de muchos notables al crack, liderados por Lionel Messi durante el discurso por su octavo Balón de Oro.'No hay mejor lugar para desearle a Diego un... Leer más ⮕

Lionel Messi se acordó de Diego Maradona y emocionó a todos: “Donde quieras que estés, feliz cumpleaños”El mejor del mundo le envió un mensaje al Diego, quien hoy cumpliría 63 años. Leer más ⮕

Agroexportadores liquidaron US$ 743,5 millones en octubreEl monto basado en cereales y oleaginosas representó una baja del 25% en relación al mismo mes del año pasado, según informó la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales. Leer más ⮕

Cayó fuerte el aporte de dólares del agro: los motivos y qué esperar para lo que queda del añoEn octubre y pese al 'dólar soja' el sector sólo ingresó u$s 743,5 millones al Banco Central lo que explica una pérdida de 25% interanual Leer más ⮕