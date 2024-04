Advertencia a Catalina en Gran Hermano por revelar información del exterior

En medio de la guerra con Furia, Catalina Gorostidi reveló un dato del exterior que le habría aportado el psicólogo del reality y “Gran Hermano” tuvo que advertirla.y les recordó una de las reglas más importantes del juego: no dar información del afuera que pueda modificar, directa o indirectamente, el comportamiento de la casa. “En varias ocasiones, y esto lo saben muy bien, me dirigí a ustedes para recordarles que hay normas esenciales en este juego que son de cumplimiento obligatorio.

Ya saben que si las si las transgreden, hay consecuencias”, sentenció la gran voz.señaló a Catalina como la culpable de brindar algunos detalles del afuera. Como estos no “contaminaron el espíritu de la competencia”, no será sancionada por el momento. Sin embargo, el host la advirtió explícitamente.“Durante estos últimos días estuve prestando atención a varias de tus conversacione

