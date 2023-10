ADT de Tarma vs. Carlos A. Mannucci en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre ADT de Tarma vs. Carlos A. Mannucci correspondiente a la fecha 19 de Primera División del Perú. Podrá ser visto a partir de las 17:00hs. en el estadio Estadio Unión Tarma, en Tarma el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre ADT de Tarma vs. Carlos A. Mannucci en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de ADT de Tarma vs. Carlos A. Mannucci

