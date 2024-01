Adorni: El Gobierno descontará el día no trabajado a los empleados del Estado que adhieran al paro del 24 de enero

Adorni: "El Gobierno les descontará el día no trabajado a los empleados del Estado que adhieran al paro del 24 de enero" El vocero presidencial retomó sus habituales conferencias luego de que se suspendieran por la participación del Presidente en el Foro de Davos.

en rechazo al megadecreto firmado por el Presidente y la Ley Ómnibus, el vocero fue contundente y anunció:" Se ha tomado la decisión de descontar el día a todos los empleados estatales, nacionales, que se adhieran a esta medida"Y agregó:"El salario es una contraprestación ySeguimos esperando los argumentos del porqué del paro, no nos quedan claros.o amenazados, o que sientan alguna situación que los obligue a parar". Sobre los dichos de Pablo Moyano, señaló: “Escuché ayer al hijo de Hugo Moyano decir que el país estaba funcionando y que no era necesario ni el DNU ni la ley.La Argentina no está funcionando, o al menos no para la gente de bien. HabitualmenteNos honra que Argentina vuelva a ser un faro del mundo occidental





