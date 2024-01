Adorni defiende la suba de tarifas en el transporte y pide cambiar la lógica de subsidios

Adorni defendió la suba de tarifas en el transporte y pidió cambiar la lógica de subsidios. El vocero presidencial dijo que 'traían un atraso desde el último congelamiento de agosto' y consideró que 'subsidiar la oferta es injusto'. También señaló que el Gobierno recibió en el Congreso un importante apoyo de parte de la oposición, pymes y la UIA, al tiempo que reiteró que 'quien no trabaje no va a cobrar', en alusión a los trabajadores estatales y el paro nacional del 24 de enero.





