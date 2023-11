Acidez estomacal: ¿cómo prevenir la enfermedad por reflujo gástrico esofágico?

La presión intraluminal de la Union Esofagogastrica (UEG) determina la fuerza de la barrera antirreflujo y el gradiente de presión entre el esófago (torácica) y el estómago (intraabdominal) es el responsable de manejar la fuerza para el reflujo gastroesofágico.. Entre las lesiones esofágicas atribuidas a esta patología se consideran: las Esofagitis Erosiva Grado C y D, la Estenosis Péptica, el Esófago de Barret y el Adenocarcinoma.

Y añade: “pero cuando estos síntomas son frecuentes o se presentan más de una o dos veces por semana se recomienda no automedicarse y consultar al especialista”.Tomar medidas higiénico dietéticas como evitar el sobrepeso o acostarse inmediatamente después de comer.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENCIATELAM: El Gobierno prevé un aumento de los combustibles en línea con el esquema de Precios JustosDesde el gobierno explicaron que las petroleras no respetaron los acuerdos y empezaron a especular, en los últimos 15 días, que luego del congelamiento iba a haber una devaluación y esto llevó a un aumento de al menos 20%.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Alerta por el clima para Boca vs. Fluminense: el pronóstico para el sábado en RíoA tres días de la final de la Copa Libertadores, anuncian que se prevé una lluvia leve para la hora del partido sobre la ciudad que albergará la definición.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Alerta por el clima para Boca vs. Fluminense: el pronóstico en Rio de JaneiroA tres días de la final de la Copa Libertadores, anuncian que se prevé una lluvia leve para la hora del partido sobre la ciudad que albergará la definición.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Las petroleras aseguran que se normaliza el abastecimiento de combustiblesEn un comunicado conjunto, las empresas del sector afirmaron que se implementó un esquema especial logístico para aumentar la oferta. Además, se prevé el arribo de dos barcos más que permitirían recomponer los stocks.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Viviendas de lujo: la inversión en propiedades que crece en EspañaEl mercado de las propiedades de lujo ha dado un salto en los últimos años y una reconocida consultora prevé que continúe en ascenso por impulso de las inversiones extranjeras, entre otros factores.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Acidez estomacal: ¿cómo prevenir la enfermedad por reflujo gástrico esofágico?La acidez estomacal es una condición fisiológica que puede hacerse patológica, ocasionando una de las afecciones digestivas con mayor consulta médica.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕