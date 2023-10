Accidente fatal en la autopista Riccheri: dos personas murieron tras despistarse con su ciclomotor

Dos personas murieron tras despistarse con su ciclomotor en la Autopista Riccheri, altura de Boulogne Sur, mano a Capital Federal.

El siniestro ocurrió este jueves cerca de las 8.30 de la mañana cuando un hombre y una mujer perdieron el control de su rodado y cayeron sobre el asfalto donde perdieron al vida. Ante el operativo policial y de emergencias, hay congestión cerca del Mercado Central por lo que las autoridades solicitan desviarse o no pasar por la zona.Se tratan de vehículos provistos de un motor de cilindrada no superior a 50 centímetros cúbicos y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 Km/h.

Asimismo, llevan un foco delantero y pedales de arranque que se asemejan a una bicicleta por lo que no están autorizadas a circular por vías como autopistas o rutas ya que solo se permiten en poblaciones o carreteras convencionales.

