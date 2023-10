Accidente fatal en Acceso Oeste: tres mujeres murieron al chocar con la cabina del peaje

choque de un auto contra la cabina del peaje en la Autopista del Oesteperdió el control del vehículo, , lo que provocó que dos de las mujeres que viajaban en el auto murieran en el acto a raíz del impacto. En tanto,En el lugar interviene personal policial, bomberos, seguridad vial y SAME local, cuyo médico constató los fallecidos, mientras se esperan las pericias de la Policía Científica.

exportación"El triunfo del peronismo en la primera vuelta fue un mazazo inesperadoexportación""Si el martes no está resuelto, no van a poder sacar un barco de exportación"Kicillof: “Con Milei te vas a quedar en el desierto porque su tierra prometida no existe"El poder económico también perdió en las eleccionesAlemania: la policía suspendió un concierto de rock por apología de ideología nazi"Se toma conciencia...

AySA finalizó la reparación de la cañería maestra en la colectora de Acceso OesteLa empresa informó que reemplazó 14 metros de cañería y el servicio comenzó a restablecerse paulatinamente. El equipo técnico realizó una gran excavación a la altura de la bajada Derqui por un escape de agua. Leer más ⮕

Acceso Oeste: tres mujeres murieron al chocar su auto contra una cabina de peajeEl hecho ocurrió cerca de las 6.40 en la cabina de la rampa de Acceso Oeste, altura kilómetro 47 en sentido a la ciudad de Buenos Aires Leer más ⮕

Tres mujeres murieron en un trágico accidente en Acceso Oeste tras volcar a más de 200 kilómetros por horaLa conductora perdió el control del auto, se despistó y chocó contra el guardarrail en el kilómetro 47, sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Dos de las víctimas murieron en el acto, mientras que la tercera falleció en el hospital. Todas tenían menos de 30 años. Leer más ⮕

Tragedia en el acceso oeste a Buenos Aires: un auto chocó contra el peaje y murieron tres mujeresEl siniestro vial ocurrió en el kilómetro 47, mano hacia la Capital Federal, en General Rodríguez. Investigan si el vehículo excedió la velocidad permitida a unos 200 km/h. Leer más ⮕

El Banco Central extendió los controles de acceso al dólar para los bancosLa medida que impedía el incremento de la posición en divisas para entidades financieras, salvo aprobación previa del organismo, se prorrogó hasta el 30 de noviembre. Leer más ⮕

Accidente fatal en la Autopista del Oeste: tres mujeres murieron luego de volcar a más de 200 km por horaLas víctimas, que tendrían menos de 30 años, viajaban en un Peugeot 208.El accidente se produjo en el kilómetro 47 mano hacia la Ciudad.El auto impactó contra el guardarraíl y terminó incrustado contra una edificación. Leer más ⮕