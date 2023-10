Acción de viernes en la NBA

Memphis Grizzlies vs. Denver NuggetsCleveland Cavaliers vs. Oklahoma City ThunderAtlanta Hawks vs. New York KnicksChicago Bulls vs. Toronto RaptorsUtah Jazz vs. Los Angeles ClippersPortland Trail Blazers vs.

. Hay dos maneras snecillas de contratarlo: en primer lugar, por 1749 pesos mensuales, y la otra opción, es adquiriéndolo de manera anual a cambio de $14.692.: tiene un costo de U$S 99,99 anuales o U$S 14,99 por mes y se puede acceder a todos los partidos de fase regular y playoffs de la NBA 2023-24.: tiene un costo de U$S 149,99 anuales o U$S 22,99 por mes y se puede acceder a todos los partidos de fase regular y playoffs de la NBA 2023-24.

Leer más:

TyCSports »

Los partidos de hoy en la NBADïa de acción repleto en la mejor liga de básquet del mundo con 12 partidos, varios debuts y regresos para ir entrando en calor en la temporada regular. Leer más ⮕

Dos partidos hoy en el jueves de NBAVa tomando forma la temporada regular de la NBA, que tras una jornada de 12 juegos anoche, hoy va con solo dos pero de muy alto nivel. Leer más ⮕

Con Ginóbili en la tribuna, Wembanyama hizo su debut oficial en la NBAEl joven francés tuvo su estreno en la derrota de los Spurs frente a los Mavericks por 126-119 y bajo la mirada del astro argentino. Leer más ⮕

(VIDEO) Así fue el debut de Victor Wembanyama en la NBAEl francés tuvo su presentación en los San Antonio Spurs, que no pudo ante Dallas Mavericks al caer 126-119. Leer más ⮕

Comienza la era de Víctor Wembanyama en la NBA: el fenómeno francés que intimida a sus rivalesCon 19 años y 2.24 metros domina el juego con una facilidad que impresiona Leer más ⮕

La nueva estrella de la NBA: así fue el debut de Victor Wembanyama en los Spurs con Ginóbili en las tribunasSan Antonio cayó en su cancha frente a Dallas Mavericks.Wemby metió 15 puntos (6 de 9 en tiros, 3 de 5 en triples), 5 rebotes, robó dos pelotas y un bloqueo.Mirá las mejors jugadas. Leer más ⮕