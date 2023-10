A pedido de Olé, Guardiola dio su parecer sobre la comparación de Messi entre Barcelona y la Selección

, arrancó el DT en una conferencia de prensa en la que el clásico entre el Manchester City y el Manchester United de este domingo quedó de lado por unos minutos. Porque cada vez que escucha el apellido Messi, la sonrisa de Pep es inmediata y todo los demás queda lado. Sí, hasta un derbi. Construyeron una relación padre-hijo, la admiración es mutua y

enterado de las declaraciones de Leo post victoria ante Perú, no dudó en responder la pregunta del periodista Sam Lee a pedido de Olé.Compararlo con el Barcelona... Es el mejor equipo de la historia el Barcelona, es mucho, ¿no? Pero creo que este equipo está muy cerquita

por lo que viene demostrando", había expresado el 10 en Lima, prendiendo la mecha. ¿Cuál fue la respuesta de Pep"Con la intuición y la calidad que tiene para analizar lo que pasó en la cancha en el fútbol mundial, ¿por qué no voy a creerle? No puedo hablar de Argentina porque no estoy ahí. headtopics.com

En momentos difíciles, como en cuartos contra Países Bajos cuando iban dos arriba y enseguida se pusieron 2-2, normalmente los equipos caen en partidos eliminatorios.

Fue una de las mejores finales que he visto. La reacción de Francia fue fantástica, pero en ese momento ves el trofeo ahí, inmediatamente con el 2-0 fue el 2-2. Los equipos pueden ser destruidos, pero ellos reaccionaron en la prórroga mejor que nunca. Eso es muy difícil"Y por último, como buen apasionado del fútbol, volvió al presente y cerró su concepto incluyendo al Manchester City: headtopics.com

"No eres campeón del mundo si no tenés algo especial en todos los aspectos, pero también en la mentalidad. Pudimos ganar el triplete la temporada pasada porque éramos muy fuertes. No tengo dudas de que lo volveremos a hacer".La gloria del fútbol inglés que no duda: "Messi merece el Balón de Oro por ganar el Mundial"Se largó la venta de entradas para la Messi Experience en MiamiTemas que aparecen en esta nota:

