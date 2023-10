A la hora de defender sus ideas, los referentes dicen ¡Presente!

El último viernes, en un recital en Morón, el rapero Wos expresó su postura con vistas al balotaje:"No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato", en directa relación a la alianza Milei-Macri-Bullrich. Cada vez son más los referentes de la juventud que en Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa que no temen expresar sus sentimientos políticos o sociales.

No solo por una cuestión de odio misógino, sino porque la cantante de “Disciplina” se mostró abiertamente preocupada cuando Milei fue el más votado de las PASO. No me pone para nada mal que me"bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera…El domingo pasado, Lali le hizo un guiño a Unión por la Patria tras las elecciones con un tuit que decía, simplemente, “Argentina te amo”.

, en homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos y, en especial, en recuerdo de su tío, que integra esta lista, que personajes como Victoria Villarruel pretenden poner en duda., que es una de sus mejores amigas, usó sus redes para apoyar la lucha por el derecho al aborto. headtopics.com

La lucha por la liberación de Palestina tiene a una activista inesperada: la top model e influencer Bella Hadid. Se trata de una de las sub 30 más seguidas de Instagram que, además, marca el pulso de la moda en las redes sociales. Bella, que es hija de un empresario palestino, usó su perfil para darle voz a las víctimas de los bombardeos en Gaza durante este mes.Y si vamos al universo del activismo ambientalista, hay una joven que es la verdadera rockstar.

Sobre el escenario del Festival Capital, en el Hipódromo de La Plata, la cantante y guitarrista Marilina Bertoldi se refirió este sábado sobre el panorama electoral que se definirá en un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, al señalar que votar por el candidato de La Libertad Avanza es"de homofóbico, racista, clasista, misógino y sobre todo anti-Argentina". headtopics.com

