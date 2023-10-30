‏HUB71 تستقبل 23 شركة ناشئة جديدة ضمن مجموعتها الـ 13

وتشارك الشركات الناشئة في برنامج بناء الشركات الجديد التابع لـ Hub71 وستستفيد من حوافز عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم، و250 ألف درهم نقدًا مقابل حقوق الملكية. وستكون الشركات الناشئة عالية الأداء ضمن هذه المجموعة مؤهلة أيضًا بعد عام واحد للحصول على دعم بقيمة 250 ألف درهم مقابل حصص من الأسهم. وحقّقت Hub71 زيادة بنسبة 107% على صعيد طلبات الانضمام المقدمة إليها من الشركات الناشئة من أكثر من 100 دولة، مما يعزّز الجاذبية العالمية المتنامية لإمارة أبوظبي وجهة مبتكرة لنموّ روّاد الأعمال في العالم.

5 مليون دولار وتوفر لمدراء استثمار الأصول الرقمية منصّة للتواصل وإطلاق الإستراتيجيات والنموّ على نطاق واسع. وفي ظلّ تزايد أهمية الابتكار والتكنولوجيا لدعم العمل من أجل المناخ في دولة الإمارات، وقع اختيار Hub71 على شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المناخية للانضمام إلى المجموعة؛ حيث قامت الشركتان بتطوير تقنيات مبتكرة تساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة؛ وهما Acquai، التي جمعت تمويلًا بقيمة 5.

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