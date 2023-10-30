‎‫ رقم قياسي جديد لبيب غوارديولا بعد الفوز بديربي مانشستر

حقق الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أرقاماً قياسية جديدة بعد فوزه بالديربي أمام مانشستر يونايتد.

وكان غوارديولا قاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد، ضمن لقاءات الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي. وبهذا الفوز،عزز مانشستر سيتي رقمه كأكثر ناد يفوز على اليونايتد في معقله برصيد 9 انتصارات بفارق انتصارين عن ليفربول، الذي فاز على الشياطين الحمر في أولد ترافورد خلال 7 مواجهات.

وفي نفس الوقت، فإن غوارديولا حقق فوزه الخامس على مانشستر يونايتد في معقله ووسط جماهيره، أكثر من أرسنال وتوتنهام إذ حقق الثنائي الفوز على اليونايتد في 4 مناسبات فقط على أول ترافورد طوال تاريخهما. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، من 10 مباريات حتى الآن، فيما يتصدر توتنهام جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على السيتي بفضل المواجهات المباشرة. headtopics.com

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