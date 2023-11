‎مهرجان الحرف والصناعات التقليدية ينطلق في العين اليوم

ويحفل برنامج المهرجان بالعديد من الورش والأنشطة والفعاليات التي تلقى تفاعلاً من قِبل الجمهور الزائر. كما يحتفي أيضاً بالحرف اليدوية الأصيلة والحِرفيين من كبار المواطنين الذين ساهموا في صون أهم الحرف اليدوية الإماراتية.

يلاحظ الزائر للمهرجان الحرف والصناعات التقليدية أنه وعلى الرغم التطور الكبير الذي تشهده منطقة العين، إلا أن الحرص على إحياء المهرجان في هذه المدينة العريقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمقولات عدة لباني الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنها: "لابد من الحفاظ على تراثنا، لأنه الأصل والجذور، وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة".

وتستمر فعاليات مهرجان الحرف والصناعات التقليدية بموسمها التاسع حتى 20 من الشهر الجاري، الأمر الذي يعزز من جهود دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة في إحياء التراث وحفظه ونقله للأجيال القادمة مع الترويج له باعتباره مكوناً حضارياً مهماً، وغرس قيم احترام التراث والتاريخ في نفوس الأجيال الجديدة وتعريفهم بهذه الحرف والصناعات العريقة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة ينطلق اليومينطلق اليوم الأربعاء في مدينتي درنة وبنغازي المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة من الإعصار

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'جامعة الإمارات' تطلق مساقاً اختيارياً حول تنمية الطفولة المبكرةالعين في 31 أكتوبر / وام / أعلنت كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لإطلاق مساق اختياري حول تنمية الطفولة المبكرة ضمن خطتها الدراسية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إسرائيل: وفاة فتاة ألمانية احتجزتها «حماس» في «هجوم 7 أكتوبر»أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، «وفاة ألمانية إسرائيلية خطفتها حركة حماس من مهرجان للموسيقى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتجولت بها في أنحاء قطاع غزة».

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «بيوتي وورلد ميدل إيست» ينطلق في دبيانطلق الاثنين معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست 2023»، الذي يُعتبر المعرض الأبرز في قطاع الجمال والرفاهية بالمنطقة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في مهرجان الظفرة بسويحاناختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في تأمين فعاليات مهرجان الظفرة «مزاينة سويحان» وهي المحطة الأولى للدورة ال17 من المهرجان

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: غداً.. مؤتمر الموانئ العالمي 2023 ينطلق في أبوظبيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕