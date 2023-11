Dr. Anwar Gargash: Gaza War Represents Serious Setback for Regional Tension Reduction Efforts

Dr. Anwar Gargash, Diplomatic Adviser to the UAE President, said that the ongoing war in Gaza represents a serious setback for the efforts to reduce tension in the region as a whole. Abdullah bin Zayed, Dutch Foreign Minister discuss regional developments; efforts to alleviate humanitarian crisis affecting civilians “Prolonging the war would only amplify its associated risks, including the possibility of the conflict engulfing the wider region,” he cautioned.

In a speech at the 19th Manama Dialogue, titled"Transition to Global Competition," Gargash expressed concerns that the current violence will only fuel further extremism and instability in the region. “To prevent the entrenchment of divisive narratives and confront all forms of extremism, a resolute and collective effort is imperative,” he stresse





🏆 8. aletihadae » لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

Personal Banking - Al Maryah Community Bankأعلن بنك المارية المحلي وبالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن إطلاق منصته المصرفية للشركات المرتقبة، والتي توفر لجميع أنواع الأعمال القدرة على فتح حساب مصرفي رقمي بالكامل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك في أقل من 10 دقائق، بدون حد أدنى للرصيد،…

مصدر: NET_AD - 🏆 8. / 23,4375 اقرأ أكثر »

Ep1: The Future of Humanity by Dr. Michio Kaku | Docuseries: What Does the Future Hold?لماذا يريد الإنسان العيش في الفضاء الخارجي؟ وكيف يمكننا أن نجعل المريخ موطناً جديداً لنا؟ البروفيسور 'ميتشيو كاكو' يجيب عن هذه الأسئلة ضمن سلسلة 'ماذا يحمل لنا المستقبل؟' من مؤسسة دبي للمستقبل DubaiFuture

مصدر: AlBayanNews - 🏆 8. / 23,4375 اقرأ أكثر »

MBRSG - Mohammed bin Rashid school of government (MBRSG)الإمارات تبرز في التنويع الاقتصادي بين دول الخليج.. اطّلع الآن على مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي لعام 2023 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: MBRSG

مصدر: UAE_BARQ - 🏆 8. / 23,4375 اقرأ أكثر »

Gargash Group iStar Graduate Programهل لديك ما يلزم لتكون النجم القادم في برنامج iStar للخريجين الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير؟ مجموعة قرقاش -إحدى الشركات التجارية الرائدة في الإمارات- تدعوكم للانضمام إلى برنامج التوطين، الذي يهدف إلى استقطاب المواهب الإماراتية. للتسجيل: اكيد

مصدر: UAE_BARQ - 🏆 8. / 23,4375 اقرأ أكثر »

Dr.Booking - Apps on Google Playخلال دقائق معدودة.. مع تطبيق 'Dr. Booking' احجز موعدك مع طبيبك في الإمارات. لتحميل التطبيق: جـديـد 💯 New 💯 نوفر لكم أفضل وأقوي المنتجات العالمية(أسعارنا مناسبة) للعلاقة الزوجية: ⚡عسل ⚡ڪريم ⚡ حبوب ⚡ بخاخ ⚡ أجهزة وصناعي⚡ قطرةوعلكة للنساء ⚡ متوفر أيضا: منتجات شركة دي اكس ان العالمية✔ ومزيد من المنتجات في حسابى راسلني وراح تكون مبسوط 🌹

مصدر: UAE_BARQ - 🏆 8. / 23,4375 اقرأ أكثر »

Wetter-BIlanz: Nur fünf wärmere Sommer bisherAlle Sommermonate waren wärmer als im Schnitt. Der August war der siebtwärmste seit Aufzeichnungsbeginn.

مصدر: noen_online - 🏆 8. / 23,4375 اقرأ أكثر »