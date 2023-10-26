900 جندي أمريكي يتجهون إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن نحو 900 من القوات الأمريكية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة.

ومع تزايد التوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، قال البريجادير جنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، في إفادة صحفية، إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق وأربع مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم.

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الذهب يصعد وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية وتوترات الشرق الأوسطموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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