900 جندي أمريكي يتجهون إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات

ومع تزايد التوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم «البنتاغون» في إفادة صحفية: إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق وأربع مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم. وأضاف أن القوات الأمريكية استُهدفت، الخميس، في العراق لكن الهجوم باء بالفشل.

ومع تزايد التوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم «البنتاغون» في إفادة صحفية: إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق وأربع مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم. وأضاف أن القوات الأمريكية استُهدفت، الخميس، في العراق لكن الهجوم باء بالفشل.

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