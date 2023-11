90.1 مليار درهم تجارة الإمارات والأردن خلال 10 سنوات

وأظهرت البيانات أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 بلغ 90.1 مليار درهم، توزعت بين إعادة تصدير بحصة بلغت أكثر من 48 مليار درهم والصادرات غير النفطية بزيادة عن 26.9 مليار درهم والواردات بحصة بلغت 15 مليار درهم.

ونمت التجارة غير النفطية بين الإمارات والأردن في العام الماضي 46.4% لتصل إلى 16,4 مليار درهم مقابل 11.2 مليار درهم في عام 2021. وتعد دولة الإمارات ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للأردن على صعيد تجارتها غير النفطية، فيما يُمثل الأردن أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عربياً، وعلى صعيد الاستثمارات تُقدَّر قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بنحو 20 مليار دولار ( 73.4 مليار درهم).

وبلغ عدد العلامات التجارية الأردنية المسجلة في الإمارات 1908 علامات تجارية، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة في الإمارات 20 وكالة و34 شركة مسجلة تعمل في 7 قطاعات رئيسية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والصناعة التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين.

وتحرص دولة الإمارات على تطوير التعاون الاقتصادي مع المملكة الأردنية الهاشمية ، وتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لقطاعات الاقتصاد الجديد المبني على الابتكار والمعرفة لا سيما التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق مؤشرات أكثر تقدما وازدهارا تُترجم الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بآفاق التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز قنوات التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

