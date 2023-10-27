9.9 مليارات دولار أرباح «أمازون» الفصلية بدعم نمو المبيعات وفاعلية عمليات التوصيل

أعلنت مجموعة «أمازون» العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت ارتفاع أرباحها في الفصل الأخير بفضل ازدياد المبيعات وفعالية عمليات التوصيل، فيما تعد أعمالها السحابية بتحسن إضافي.

وأفادت «أمازون» بأنها حققت أرباحاً بلغت 9.9 مليارات دولار بفضل مبيعاها التي وصلت إلى 143.1 مليار دولار في الفصل الذي انتهى أخيراً، مشيرة إلى أن أكثر من نصف دخلها التشغيلي جاء من وحدة «خدمات أمازون ويب» السحابية.

وسجلت كل من شركة «ألفابيت» المالكة لـ«غوغل» و«مايكروسوفت» ارتفاعاً في أرباحها الفصلية هذا الأسبوع، ما زاد الطلب على الحوسبة السحابية المعززة بالذكاء الاصطناعي. لكن المستثمرين كانوا يأملون بأداء أفضل من «غوغل كلاود»، ما أدى إلى تراجع أسهم الشركة. وبينما سجلت «خدمات أمازون ويب» نمواً 12 % لدى مقارنتها مع الفصل ذاته من العام السابق، اعتبر نمو الوحدة أقل من ذاك الذي حققته الأعمال السحابية المنافسة التي تشغلها «مايكروسوفت» و«غوغل».وأضاف «ينتظرنا أكثر من ذلك بكثير.. headtopics.com

وقال جاسي «كان لدينا فصل ثالث قوي فيما حققت تكاليف الخدمة وسرعة التوصيل في متاجرنا خطوة إلى الأمام»، مضيفاً إن الإعلانات حققت نمواً «قوياً» فيما «استقرت» الأعمال التجارية المرتبطة بـ«خدمات أمازون ويب».

وأعلنت «أمازون» الخميس الماضي بأنها ستوظف 250 ألف شخص بدوام كامل أو جزئي أو موسمي في الولايات المتحدة. وذكرت «أمازون» الأسبوع الماضي أنها ستوسع عمليات التوصيل بواسطة المسيرات لسلع معينة إلى ولاية أمريكية ثالثة وإلى بريطانيا وإيطاليا بحلول أواخر 2024. headtopics.com

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