9 مليارات دولار أرباح «إكسون موبيل»

أعلنت شركة الطاقة الأمريكية الكبرى «إكسون موبيل» عن أرباح الربع الثالث، الذي انخفض عن الفترة نفسها من العام الماضي، لكن فاق تقدير المحللين. وبلغت أرباح الشركة 9.07 مليارات دولار أو 25. 2 دولار للسهم، هذا بالمقارنة بـ19.66 مليار دولار أو 4.68 دولارات للسهم، في الربع الثالث من العام الماضي.

وباستثناء بنود خاصة أعلنت الشركة عن أرباح معدلة، بلغت 9.12 مليارات دولار أو 2.27 دولار للسهم، خلال تلك الفترة، وكان المحللون قد توقعوا في المتوسط أن تصل أرباح الشركة 2.24 دولار للسهم الواحد، وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الخاصة. وتراجعت أرباح الشركة في هذا الربع بواقع 19 %، لتصل إلى 90.76 مليار دولار من 112.07 مليار دولار العام الماضي.

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