800 ألف فلسطيني ينتقلون من شمال إلى جنوب قطاع غزة

قال المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، إن 800 ألف فلسطيني انتقلوا من شمال إلى جنوب قطاع غزة.ورغم ذلك لم يتوقف الجيش الإسرائيلي عن قصف السكان المدنيين في الجنوب، وكذلك بعض قوافل السكان المتحركة من الشمال إلى الجنوب. ورغم المخاطر الأكبر في الشمال فإن الآلاف رفضوا الانصياع للتهديد الإسرائيلي لأنهم لا يملكون ببساطة منازل للإقامة في الجنوب.

وتضغط إسرئيل بورقة المساعدات نحو مخطط التهجير، حيث قررت تحويل مسار شاحنات المساعدات التي دخلت من معبر رفح المصري إلى غزة، نحو الجنوب. وإلى ذلك، أوضح المبعوث الأميركي في تصريحاته أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تستخدم الوقود في مستودعات غزة لشاحنات المساعدات وتحلية مياه البحر وتشغيل المستشفيات في الجنوب، لافتا إلى أنه عندما ينفد هذا الوقود، فإن آلية سيتم الاتفاق عليها ستضمن إدخال الوقود إلى غزة.السماح بعودة 55 مصرياً من غزة.. ومساعدات جديدة تتوجه للقطاع مصدر مصري مسؤول يؤكد لـ"العربية.نت" أن الشاحنات المقرر عبورها اليوم للقطاع تتضمن مواد غذائية ومستلزمات طبية ومقاعد متحركة لذوي الإعاقة و10 آلاف علبة تعقيم للمياه فضلاً عن مستلزمات خاصة بالمستشفيات والعمليات الجراحي

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