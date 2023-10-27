ينطلق سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي في 22 نوفمبر المقبل ويستمر يومين في مركز مؤتمرات مدينة جميرا، بمشاركة أكثر من 80 جهة عارضةً من 16 دولة مختلفة.

ويلتقي الموزعون وصناع المحتوى الإعلامي والتلفزيوني ومقدمو الخدمات الإعلامية والشركات الناشئة مع الزوار والمهتمين بشراء أحدث إصدارات المحتوى الإعلامي. وقال منظمو الحدث إن صناعة المحتوى الرقمي العالمي تشهد ازدهاراً كبيراً، إذ تقدر قيمتها السوقية بنحو 162.9 مليار دولار العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 282.3 مليار دولار بحلول عام 2032.

ويستضيف الحدث 4 أجنحة عالمية، من كل من تركيا وروسيا فيما تشارك كوريا الجنوبية بجناحين في دورة العام الحالي، ويتيح ذلك للزوار فرصة استكشاف محتوى متنوع وغني من أنحاء مختلفة من العالم.

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80 جهة عارضة من 16 دولة في 'سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي'موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

80 جهة عارضة من 16 دولة في 'سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي'دبي في 27 أكتوبر / وام / ينطلق سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي في 22 نوفمبر المقبل ويستمر يومين في مركز مؤتمرات مدينة جميرا، بمشاركة أكثر من 80 جهة عارضةً من 16 دولة مختلفة. ويلتقي الموزعون وصناع المحتوى الإعلامي والتلفزيوني ومقدمو الخدمات الإعلامية والشركات الناشئة مع الزوار والمهتمين بشراء أحدث إصدارات المحتوى الإعلامي. اقرأ أكثر ⮕

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