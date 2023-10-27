80 جهة عارضة من 16 دولة في 'سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي'

وقال منظمو الحدث إن صناعة المحتوى الرقمي العالمي تشهد ازدهارا كبيرا، إذ تقدر قيمتها السوقية بنحو 162.9 مليار دولار العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 282.3 مليار دولار بحلول العام 2032.
ويستضيف الحدث 4 أجنحة عالمية، من كل من تركيا وروسيا فيما تشارك كوريا الجنوبية بجناحين في دورة العام الحالي، ويتيح ذلك للزوار فرصة استكشاف محتوى متنوع وغني من أنحاء مختلفة من العالم. ومن المتوقع أن يشارك في الفعالية أكثر من 200 مشترٍ من أكثر من 25 دولة.
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دبي تستضيف 'المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة' 31 أكتوبردبي في 25 أكتوبر / وام / تستضيف دبي النسخة العاشرة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي . ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 4,000 مشارك وزائر من الخبراء والأطباء المختصين بطب العائلة والمعنيين من 52 دولة لتبادل الخبرات والمعرفة حول الرعاية الصحية الأولية. اقرأ أكثر ⮕