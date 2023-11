8 أرقام جديدة وبطاقة تأهل لـ'باريس' تتصدر مكاسب الإمارات في 'البارالمبية الآسيوية'

وأحرز رياضيو الإمارات في هذه الدورة 8 أرقام قياسية جديدة على مستويات مختلفة كما حصد الرامي عبيد الدهماني بطاقة تأهل جديد إلى دورة الألعاب البارالمبية القادمة من خلال نتائجه في "البارالمبية الآسيوية" ليرفع عدد ممثلي الإمارات في "باريس 2024".

ورفعت الإمارات رصيد ميدالياتها على مدار مشاركتها في دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية، إلى 58 ميدالية ملونة في 4 دورات؛ بواقع 14 ذهبية و28 فضية و16 برونزية. وشهدت المشاركات الإماراتية 11 ميدالية (4 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية واحدة) في دورة 2010 بجوانزو، و25 ميدالية (4 ذهبيات و12 فضية و9 برونزيات) في 2014 بانشيون، و11 ميدالية (ذهبيتان و6 فضيات و3 برونزيات) في 2018 بجاكرتا، و11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات) في 2023 بهانجتشو.

وجاءت ميداليات الإمارات في نسخة هانجتشو بواقع 7 ميداليات في ألعاب القوى (3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة) و4 ميداليات في الرماية (ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتان). وقال ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ومدير بعثة الإمارات في هانجتشو، إن المشاركة الإماراتية في هذه الدورة شهدت ارتفاع عدد اللاعبين المتأهلين بأرقامهم التصنيفية مباشرة إلى دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024" إلى 7 لاعبين.

وأضاف: “حقق عبيد الدهماني في الرماية التأهل المباشر إلى (باريس 2024) بعدما سجل 181.3 نقطة في مسابقة البندقية 10 أمتار وقوف، فئة SH1، وانضم الدهماني إلى المتأهلين السابقين مباشرة، وهم عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي وعائشة الشامسي وعائشة المهيري في الرماية، ومحمد القايد في ألعاب القوى، إضافة لمقعد محجوز للدراجات".

وأشار المهيري: "حقق لاعبو ولاعبات الإمارات 8 أرقام جديدة، منها رقمان آسيويان، و3 أرقام في دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية، و3 أرقام شخصية، وجميعهم في ألعاب القوى. والأرقام الجديدة اشتملت على رقمي مريم الزيودي الآسيويين، إضافة إلى رقم لمحمد القايد في سباق 800 متر، وكانت الأرقام الشخصية للاعب عمير يونس في رمي القرص، وبدر الحوسني في سباق 1500 متر، وأحمد المازمي في رمي الرمح".

الإمارات العربية المتحدة

