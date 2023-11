8 أرقام جديدة وبطاقة تأهل لـ'باريس' تتصدر مكاسب الإمارات في 'البارالمبية الآسيوية'

وقال ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ومدير بعثة الإمارات في هانجتشو، إن المشاركة الإماراتية في هذه الدورة شهدت ارتفاع عدد اللاعبين المتأهلين بأرقامهم التصنيفية مباشرة إلى دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024" إلى 7 لاعبين.وأضاف: “حقق عبيد الدهماني في الرماية التأهل المباشر إلى (باريس 2024) بعدما سجل 181.

