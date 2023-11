78 ٪ من المعاقين ذهنياً يعانــــون القلق والعدوانية والكذب

وقال الباحث والاختصاصي النفسي في إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في الوزارة، روحي عبدات، إن الدراسة سعت إلى توضيح المشكلات السلوكية التي تواجه المعاقين في الدولة، والتعرف إلى أثر المتغيرات الرئيسة لدى المعاق ذهنياً وسمعياً، من الملتحقين بمراكز رعاية وتأهيل المعاقين، في ظهور مشكلات سلوكية عنده، لافتاً إلى أن نتائج الدراسة أظهرت مشكلات سلوكية بين الذكور تفوق مثيلتها بين الإناث، الأمر الذي يتوافق مع دراسات علمية أثبتت أن نسبة انتشار التوحد والحركة الزائدة بين الذكور أكثر من الإناث، ويعكس الأسباب...

وأفاد عبدات أن 21٪ من ذوي الاعاقات الذهنية لم تظهر عليهم مشكلات سلوكية، فيما واجه 78٪ مشكلات متنوعة، منها القلق الدائم بنسبة 16٪، والعناد والعدوانية تجاه الآخرين بنسبة 11٪، وواجه 7 - 8٪ فقط مشكلة الخجل والحركة الزائدة.

وتابع أن «المشكلات السلوكية تزداد سوءاً بحسب شدة الإعاقة، فذوو الاعاقات البسيطة الذين ظهرت عليهم المشكلات السلوكية يكذبون بصورة دائمة، لأن المشكلة (الكذب) تظهر عند شخص يمتلك أسلوب المناورة والوعي الزائد الذي يميزه عن ذوي الاعاقات المتوسطة والشديدة، في حين أظهر هؤلاء مشكلات تتناسب مع إعاقتهم وشدتها، منها القلق والخجل والعناد».

وفي جانب آخر من الدراسة، تبين أن 64٪ من ذوي الاعاقات السمعية الذين أجريت عليهم الدراسة لديهم مشكلات سلوكية. وقال عبدات إن معظم المشكلات السلوكية الطاغية على المعاقين سمعياً تقع في إطار الخجل والحركة الزائدة بنسبة 14.3٪، يليها القلق بنسبة 10.7٪، والعناد بنسبة 9٪ والعدوانية بنسبة 5٪، لعدم قدرة الصم على التواصل مع الآخرين وعدم تفهم الآخرين لهم، إضافة إلى عدم ظهورهم أمام المجتمع، وصعوبة اختلاطهم بالآخرين وتدني مشاركاتهم في الأنشطة، جراء ضعف قدراتهم.

