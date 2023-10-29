70 % حصة الأحواض الجافة العالمية من صيانة السفن في المنطقة

أكد الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، أن الشركة تستحوذ على نسبة تتراوح بين 60 - 70 % من إجمالي سوق خدمات صيانة وإصلاح السفن على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن الشركة العالمية للأحواض الجافة نجحت في إنجاز أكثر 150 مشروعاً منذ بداية هذا العام، شملت إصلاح السفن وصيانتها وتجديدها، بالإضافة إلى إصلاح منصّات الحفر والرافعات، وإعادة تفعيلها وإطالة عمرها التشغيلي.

وقال رادو أنتولوفيتش، في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، إن دبي نجحت في تعزيز مكانتها العالمية في قطاع صيانة السفن وإصلاحها، وأعمال الإنشاء والتصنيع، وقدمت مزيجاً من العوامل التي تسهم في ترسيخ مكانتها الدولية على مستوى القطاع، من ضمنها النهج المتعدّد الذي تتبعه دبي في خدمات صناعة السفن وإصلاحها وصيانتها. كما أن الالتزام بالجودة وفعالية التكلفة والاستدامة والابتكار، جعلت من مدينة دبي مركزاً ذا قوة بحرية، تجذب الشركات والمشاريع من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنتولوفيتش أن الأحواض الجافة العالمية نجحت على مدار 4 عقود، في تسليم أكثر من 20 ألف مشروع، حيث يعمل في الشركة نحو 11 ألف شخص من المهنيين ذوي المهارات العالية والخبرة على تعزيز القدرات في المنطقة، بالإضافة إلى حوالي 4000 موظف لدى المقاولين المتعاقدين في المنطقة. headtopics.com

وقال إن موقع الأحواض الجافة العالمية في دبي، يتيح تنفيذ مشاريع مُعقدة ومتعدّدة الاستخدامات، ويجعل الشركة وجهة مفضلة للمشاريع الرائدة في القطاع البحري، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في تحقيق رقم قياسي عالمي لرفع سطح يبلغ وزنه 10 آلاف طن إلى ارتفاع قياسي يبلغ 52 متراً، حيث تم تصميم منشأة التحميل الخاصة بالشركة للتعامل مع الأحمال التي تتجاوز 21 ألف طن، باستخدام ناقلات وحدات ذاتية الدفع والانزلاق.

وأضاف أن وجود ممثلي الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الكبرى والشركات المتخصصة في دبي والمنطقة المجاورة، يحدّ من التكاليف بالنسبة لأصحاب السفن، ويختصر أوقات الإنجاز، بالإضافة إلى البنية التحتية والمرافق المتطورة، الأمر الذي يجعل من تنفيذ المشاريع عملية سلسة وفعّالة. headtopics.com

وأضاف أنتولوفيتش أن الأحواض الجافة العالمية أنجزت كذلك مشروعين ضمن فئة التصنيع البحري وبناء السفن الجديدة، وهما عوامة «أورويل» النموذجية ذاتية الدفع، التي يبلغ قطرها 16.5 متراً، وارتفاعها 10.6 أمتار، وعوامة «سوبزا»، التي يبلغ قطرها 15.8 متراً وارتفاعها 14 متراً.

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