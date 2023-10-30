69 مشروعا جديدا تنضم لعضوية 'رواد' في الربع الثالث 2023

الشارقة في 30 أكتوبر / وام / شهد الربع الثالث من عام 2023 الجاري، انضمام 69 مشروعًا جديدًا إلى عضوية مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوَّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فيما تم اعتماد تمويل 6 مشاريع إماراتية يملكها رواد ورائدات أعمال من المواطنين.

ووفق الموقع الجغرافي يلاحظ تركز المشاريع الجديدة التي انتسبت للعضوية في مدينة الشارقة التي شهدت لوحدها انضمام 45 مشروعًا إلى عضوية "رُوَّاد" وبما يعادل نسبة 65.2% من إجمالي هذه المشاريع في حين سجلت المنطقة الشرقية انضمام 13 مشروعًا بواقع 9 مشاريع في مدينة خورفكان و4 مشاريع في مدينة كلباء، وهو ما يمثل 18.8% من إجمالي المشاريع، وكانت حصة مدن المنطقة الوسطى من هذه المشاريع 14.

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