67 % تراجع أرباح «إيني» الإيطالية في الربع الثالث إلى 1.91 مليار يورو

أعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة، أمس، تراجع صافي أرباحها بـ 67 % إلى 1,91 مليار يورو في الفصل الثالث من العام الجاري. لكن الرقم أعلى مما توقعه محللون استطلعت آراءهم شركة البيانات المالية «فاكت سيت»؛ إذ توقعوا بأن تبلغ الأرباح 1,64 مليار يورو. وتراجع صافي الأرباح المعدّلة، وهو رقم تتابعه الأسواق عن كثب نظراً لأنه لا يشمل العوامل الاستثنائية، 51 % إلى 1,81 مليار يورو.

وعلى غرار منافسيها، استفادت «إيني» العام الماضي من ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية الحرب في أوكرانيا، فسجّلت صافي أرباح قياسي بلغ 13,8 مليار يورو. وتبدّل الوضع في 2023 مع تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال بـ14 % في الفصل الثالث، ليسجّل بالمعدل 86,76 دولاراً، وفق ما ذكر بيان للشركة.وذكرت «إيني» أنه إضافة إلى ذلك، تراجع السعر المرجعي للغاز الطبيعي بـ83 % في الفصل الثالث.

وتراجعت عائدات المجموعة بـ40 % في الأشهر الثلاثة إلى 22,31 مليار يورو، لتكون أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 32,58 مليار يورو. وتراجعت الأرباح التشغيلية المعدلة بـ48 % إلى 3,01 مليارات يورو في الفصل الثالث. headtopics.com

لكن «إيني» رفعت توقعاتها للأرباح التشغيلية المعدلة للعام بأكمله إلى 14 مليار يورو، مقارنة مع 12 ملياراً في السابق، فيما بدأت أسعار النقط ترتفع مجددا على وقع المخاوف المرتبطة بتداعيات توترات الشرق الأوسط.

وتتوقع «إيني» حالياً بأن يبلغ معدل خام برنت 84 دولاراً للعام 2023 مقارنة مع 80 دولاراً وفق التوقعات السابقة.وتوصلت «إيني» الاثنين إلى اتفاق مع قطر مدته 27 عاماً لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا. headtopics.com

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