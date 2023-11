637 رحلة خلال الأسبوع الأول من تشغيل المبنى الجديد لمطار أبوظبي الدولي

وإلى جانب ذلك، سيعمل مبنى المسافرين (A) على تعزيز تجربة السفر لجميع الركاب بمن فيهم المسافرون العابرون إلى وجهات أخرى، من بداية الرحلة إلى نهايتها، بفضل ما يوفّره من مرافق مصمّمة وفق أحدث المعايير، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا البيومترية لتبسيط عملية الفحص والصعود إلى الطائرة، وإتاحة 35000 متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات و163 منفذاً للمسافرين للتسوق وتناول الطعام والترفيه.

WAMNEWS: 'الاتحاد للطيران' تسيّر أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين الجديد في مطار أبوظبيأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / سيرت الاتحاد للطيران، أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين A من مطار أبو ظبي الدولي. وانطلقت رحلة الاتحاد EY224 من أبو ظبي إلى نيودلهي من مبنى المسافرين A اليوم الساعة 14:35. على واحدة من طائرات الناقلة من طراز إيرباص A350-1000، وبلغ عدد الركاب 359 شخصًا.

