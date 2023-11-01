600 مشارك في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي، وفرح شاور المدير التنفيذي لأكاديمية ستامينا 11، بحضور ممثلين عن الأندية والأكاديميات الرياضية ومراكز التدريب المتخصصة في رياضة الجمباز من المشاركين في البطولة.

وكشف المهري عن أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن استراتيجية مجلس دبي الرياضي لاكتشاف المواهب ومتابعتها وصقلها، مؤكداً أن رياضة الجمباز الإيقاعي تحظى بمكانة متميزة ضمن الرياضات التي تجد إقبالاً واسعاً من مختلف الجنسيات في دبي.

وقال: «سعداء بتنظيم بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز الفني التي تقام لأول مرة، والتي تأتي في إطار خطة حكومة دبي لعام 2033، وضمن سياسة مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وستكون البطولة خطوة إيجابية لدعم المواهب الصاعدة في هذه الرياضة الأولمبية العريقة في سبيل صناعة أبطال أولمبيين، ونأمل أن تشهد البطولة زيادة في أعداد المشاركين فيها خلال النسخ المقبلة على غرار المبادرات والبطولات التي أطلقناها للأكاديميات، حيث وصل عدد المشاركين في كل بطولة إلى أكثر من 5000 مشارك، ونتمنى...

من جانبها، قالت فرح شاور: «أشكر مجلس دبي الرياضي على جهوده المتواصلة في تطوير القطاع الرياضي ودعمه لرياضة الجمباز، كما أشكر رعاة البطولة على دعمهم للحدث». وأضافت: «البطولة تهدف إلى توفير منصة مشتركة لجميع أكاديميات الجمباز للمشاركة والتنافس، وإتاحة الفرصة للاعبين واللاعبات في الأكاديميات إلى إبراز مواهبهم وزيادة فرص الاحتكاك مع مختلف المستويات، وتعد محطة مهمة في نشر وتعزيز وانتشار رياضة الجمباز الفني، وتكوين جيل جديد من اللاعبين واللاعبات الموهوبين من خلال تشجيع أكبر عدد منهم لممارسة هذه الرياضة الأولمبية، ما يساعد في تكوين منتخب وطني يمثل الدولة في مختلف المحافل الدولية».

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