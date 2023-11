600 مشارك في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي، وفرح شاور المدير التنفيذي لأكاديمية «ستامينا 11»، بحضور ممثلين عن الأندية والأكاديميات الرياضية ومراكز التدريب المتخصصة في رياضة الجمباز من المشاركين في البطولة.

وقال أحمد المهري: «سعداء بتنظيم بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز الفني التي تقام لأول مرة، والتي تأتي في إطار خطة حكومة دبي لعام 2033، وضمن سياسة مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وستكون البطولة خطوة إيجابية لدعم المواهب الصاعدة في هذه الرياضة الأولمبية العريقة في سبيل صناعة أبطال أولمبيين، ونأمل أن تشهد البطولة زيادة في أعداد المشاركين فيها خلال النسخ المقبلة على غرار المبادرات والبطولات التي أطلقناها للأكاديميات، حيث وصل عدد المشاركين في كل بطولة إلى أكثر من 5000...

وأضاف المهري: «التعاون مع أكاديمية «ستامينا 11» يعد نموذجاً رائداً في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تطوير القطاع الرياضي ومن أجل إسعاد كافة أفراد المجتمع، ويحرص مجلس دبي الرياضي دائماً على تنمية الشراكة مع القطاع الخاص، كما أن تنظيم البطولة يساهم في دعم التنوع في الرياضات وإثراء قائمة الفعاليات الرياضية الزاخرة التي تستضيفها دبي على مدار العالم إلى جانب استثمار طاقات وجهود الأندية والأكاديميات المتخصصة في رياضة الجمباز وتوفير المنصة اللازمة لهم للتنافس في أجواء محفزة...

وقالت فرح شاور: «أشكر مجلس دبي الرياضي على جهوده المتواصلة في تطوير القطاع الرياضي ودعمه لرياضة الجمباز، كما أشكر رعاة البطولة على دعمهم للحدث، ونحن متحمسون لإطلاق هذه البطولة التي تهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية وتنطلق يوم 24 نوفمبر وتستمر على مدار 3 أيام، ويشارك فيها 600 لاعب ولاعبة من 10 أكاديميات مختلفة، ويتم تصنيفهم وفق 6 مستويات فنية، ويتنافسون ضمن 8 فئات عمرية من 6 سنوات حتى 14 سنة».

