60 ورشة لعشاق «الكوميكس» في «الشارقة للكتاب»

تجمع فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عشاق الكتب المصورة (الكوميكس)، في أكثر من 60 فعالية وورشة عمل متخصصة يقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في صناعة الكتب المصورة والأنيمي والمانغا، بهدف تنمية المهارات الإبداعية والفنية للأطفال والشباب.

وتتنوع ورش العمل بين 15 موضوعاً تركز على طرق الرسم بالأحجار العطرية، والرسم على الجلد، والأساليب الفنية الاحترافية لتلوين الرسم الهزلي، والقصص المصورة رقمياً، وفنون الكاريكاتير، والألعاب الإلكترونية، والرسم ثلاثي الأبعاد، وتصميم المواقع الإلكترونية، وغيرها.

ومن أبرز الورش المخصصة للكتب المصورة، «الرسم بالأحجار العطرية» التي تعلم المشاركين كيفية صنع أحجار عطرية بأشكال وألوان مختلفة، واختيار الروائح المناسبة لها. بينما تتناول ورشة «الرسم على الجلد» أحدث تقنيات الرسم على المحافظ الجلدية. أما ورشة «الأغلفة الرقمية»، فتساعد المشاركين على إنشاء أغلفة جذابة للكتب المصورة الرقمية، باستخدام برامج متخصصة. headtopics.com

وتركز ورشة «تلوين الرسم الهزلي» على التأثيرات اللونية في القصص المصورة، وتعلّم المشاركين كيفية استخدام برامج التلوين الرقمي لإضافة حيوية وجاذبية للرسومات. بينما تسمح ورشة «فواصل الكتب الخشبية» للمشاركين بصنع فواصل كتب خشبية على شكل شخصيات مختلفة، بأزياء وملامح مبتكرة، وتزويدهم بالأدوات والخامات اللازمة لذلك. أما الورشة التفاعلية «القصص المصورة رقمياً» فتهدف إلى تطوير مهارات الأطفال في إنشاء قصص مصورة رقمية، باستخدام خطوات بسيطة وسهلة.

وتصحب ورشة «كاريكاتير الواقع المعزز» الأطفال والشباب المشاركين في رحلة مغامرة مع تطبيقات الواقع المعزز لإضافة عناصر رقمية مدهشة إلى قصص مصورة حقيقية. في حين تتضمن ورش «رسومات هزلية على الحصى» و«الرسومات الهزلية الممغنطة» الرسم على الحصى بألوان زاهية، لإنشاء شخصيات أو مشاهد مستوحاة من الكتب المصورة، إلى جانب ورشة «ألعاب إلكترونية»، التي يتعلم فيها المشاركون أساسيات احتراف إنشاء ألعاب إلكترونية بسيطة وممتعة. headtopics.com

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